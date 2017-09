Genève lance une formation en ligne pour faciliter les recherches

Le canton de Genève a créé une plateforme en ligne pour faciliter et accélérer les démarches liées à la recherche d'emploi. Intitulée JobIn, cette formation est accessible dès l'inscription au chômage. Il s'agit d'un projet pilote en Suisse.

'Avec JobIn, nous donnons aux candidats à l'emploi davantage de chances de retourner sur le marché du travail', a déclaré jeudi devant les médias le conseiller d'Etat Mauro Poggia, en charge du Département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé (DEAS). La plateforme lancée fin juin vise à rendre la majorité d'entre eux autonomes dans leurs démarches.

Cette formation digitale de recherche d'emploi est déclinée en huit modules: définition du profil professionnel, préparation du CV et de la lettre de motivation, développement du réseau et de la présence sur internet, postulation en ligne, préparation et réussite des entretiens. Vidéos, quizz, 'drag and drop' et exercices pratiques permettent au candidat d'avancer à son rythme.

JobIn est destiné aux personnes inscrites à l'Office cantonal de l'emploi (OCE), qui ont ainsi toutes accès à la même formation. Le site compte déjà 700 utilisateurs sur les 15'000 demandeurs d'emploi du canton. Les conseillers en personnel suivent leur progression et peuvent ainsi mieux les épauler. Mais les personnes qui ne sont pas assez autonomes continuent de bénéficier de cours.

La plateforme entend aussi inciter ceux qui ne sont pas familiers avec le monde digital à faire le pas. 'Les pratiques de placement ont évolué. Aujourd'hui, on ne peut pas ne pas tenir compte d'internet, des réseaux sociaux, de l'e-réputation', a relevé Charles Barbey, directeur de l'OCE. Le Secrétariat d'Etat à l'économie pourrait proposer cette plateforme à d'autres cantons.

/ATS