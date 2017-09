BAKBasel abaisse encore ses prévisions pour 2017

BAKBasel a encore abaissé ses prévisions de croissance de l'économie suisse. L'institut conjoncturel bâlois s'attend à une hausse du produit intérieur brut (PIB) de 1%, alors qu'il tablait sur 1,4% en juin. Ses experts se montrent plus optimistes pour 2018.

BAKBasel prévoit une accélération de la croissance économique helvétique l'année prochaine, avec un PIB en progression de 2,3%, a-t-il indiqué jeudi. Cette amélioration viendra de la reprise économique au niveau mondial, en particulier dans la zone euro, principal partenaire économique de la Suisse.

L'affaiblissement du franc face à l'euro soutient les exportations et les entreprises investissent, ajoute le communiqué. L'accélération devrait être marquée dès le second semestre pour se confirmer en 2018. Le faible développement du premier semestre pousse en revanche les économistes bâlois à être plus réservés pour l'année en cours.

/ATS