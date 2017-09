Armes: la Suisse remonte parmi les pays les plus transparents

La Suisse remonte parmi les exportateurs d'armes légères les plus transparents. Dans le baromètre du 'Small Arms Survey'publié mercredi à Genève, elle est deuxième, mais ne retrouve pas la première place qu'elle occupait depuis 2007 avant le 5e rang de l'an dernier.

Devancée par l'Allemagne, la Confédération se classe avant les Pays-Bas, la Serbie et la Grande-Bretagne. 'Toutefois, aucun pays ne rend entièrement des comptes sur leurs activités commerciales', déplore un chercheur du 'Small Arms Survey'.

Le cadre du Trait sur le commerce des armes (TCA) en vigueur depuis fin 2014 pourrait 'étendre de manière significative' les données si davantage de pays contribuent de manière positive. Parmi les Etats les moins coopératifs figurent l'Iran, Israël, la Corée du Nord, l'Arabie saoudite et les Emirats arabes unis. Ces pays ne sont pas signataires du TCA, en dehors de l'Etat hébreu et les Emirats.

Pyongyang est la seule à figurer systématiquement au fond de cet indicateur. La Corée du Nord soutient notamment largement la fabrication d'armes en Afrique subsaharienne.

Etats-Unis principal exportateur

Le rapport publié mercredi porte sur les chiffres de 2014. Côté exportations, les ventes ont atteint au moins six milliards de dollars, en augmentation de 200 millions sur une année. La Suisse arrive au 14e rang, toujours à un peu plus de 100 millions de francs de ventes. Les Etats-Unis restent devant avec 1,1 milliard de dollars, devant l'Italie, le Brésil, l'Allemagne et la Corée du Sud.

Pour la première fois en près d'une quinzaine d'années, les importations américaines ont diminué, passant de 2,5 à 2,2 milliards de dollars. Mais Washington reste le principal pays acheteur, devant le Canada, l'Indonésie, l'Arabie saoudite et l'Allemagne.

Sur près de quinze ans, le continent américain a rassemblé 40% des importations, devant l'Europe (30%), l'Asie/Pacifique (26%) et l'Afrique (4%). Etats-Unis et Canada rassemblent un tiers du total. La valeur des transactions a largement augmenté dans toutes les régions.

/ATS