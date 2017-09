Feu vert à la ligne THT Chamoson-Chippis VS

Le Tribunal fédéral a rejeté un recours d'une fondation et de quinze particuliers contre la ligne à très haute tension (THT) entre Chamoson (VS) et Chippis (VS). Après 15 ans de planification, cette ligne de 28 kilomètres pourra être construite.

La ligne remplace une série de lignes à haute tension existantes. Les opposants à cette réalisation demandent son enfouissement. La Haute Cour a estimé qu'une ligne aérienne était acceptable. Avec son jugement du 1er septembre, le TF a levé les derniers obstacles.

Les opposants demandaient une reprise de la procédure d'approbation. Le projet a été initié en 1986 et les études et la planification ne seraient plus d'actualité. Le TF estime le grief mal fondé. Aucune disposition du droit fédéral ne prévoit de péremption de la procédure d'approbation.

Le TF ne voit également plus d'obstacles en matière de bruit et de rayonnement. Le maître d'oeuvre Swissgrid installera trois câbles. Visuellement l'impact sur le paysage sera moindre qu'avec les quatre câbles également envisagés. De surcroît, la pose de trois câbles réduira la perte d'énergie.

La ligne THT entre Chamoson et Chippis est un élément important du réseau électrique suisse. Elle doit permettre la liaison vers l'est et une connexion au réseau international. Un projet de ligne THT est également en cours d'étude entre Ulrichen (VS) et Mörel (VS), qui devra rejoindre le tronçon Chamoson - Chippis. Actuellement, le Valais est connecté au réseau THT international par la ligne entre Chamoson et Genève.

(Jugement 1C_41/2017 et 1C_42/2017 du 01.09.2017)

/ATS