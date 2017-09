Les trognons de pomme doivent être compostés plutôt que brûlés

Le fumier, les déchets de jardin et autres peaux de banane devront être recyclés en vue d'en faire de l'engrais plutôt que d'être brûlés. Après le National, le Conseil des Etats est favorable à une motion en ce sens de Silva Semadeni (PS/GR).

Il a tacitement soutenu mercredi le texte. Pour la conseillère nationale, non seulement les déchets organiques contiennent des nutriments essentiels, mais ils peuvent aussi servir à produire de l'énergie. Leur utilisation a donc une importance écologique et économique considérable: ces vingt dernières années, elle est devenue l'un des piliers de la valorisation des déchets en Suisse.

La méthanisation et le compostage présentent l'avantage de fermer ce cycle vu que le compost et le digestat peuvent à leur tour servir d'engrais. A l'inverse, la combustion prive le cycle de substances organiques et de nutriments précieux, a fait valoir Werner Luginbühl (PBD/BE), au nom de la commission.

Le National a approuvé la motion en décembre 2016. Le Conseil fédéral y est aussi favorable et prêt à légiférer. Il compte présenter son projet dans le cadre de l'application d'une motion similaire qui demande que la combustion de la biomasse soit autorisée à certaines conditions. Le gouvernement est d'accord de privilégier la préservation du cycle des matières.

