Le corps du pilote du PC-7 n'a pas été récupéré

Le corps du pilote de l'armée qui a perdu la vie mardi dans un accident au-dessus de Grindelwald (BE) n'a pas encore pu être récupéré. Deux hélicoptères se tiennent prêts pour l'opération, prévue mercredi.

La raison du retard est la météo incertaine et un terrain difficile, situé sur le Schreckhorn, a expliqué à l'ats une porte-parole de l'armée. La récupération des débris du PC-7 doit se faire ces prochains jours. L'appareil n'avait pas d'enregistreur de vol à bord.

Le site est fermé aux alpinistes et une interdiction de survol a été décrétée dans un rayon de 5 km et jusqu'à 4000 mètres d'altitude. Le but est d'assurer la récupération dans des conditions sûres.

L'avion avait disparu mardi matin. Son épave a été localisée vers 16h00 près du Schreckhorn, au-dessus de Grindelwald, dans l'Oberland bernois. La progression des secours avait été momentanément stoppée à cause des conditions météorologiques.

L'avion avait décollé peu après 08h00 de Payerne (VD) et aurait dû se poser à Locarno (TI) peu après 09h00. Comme le PC-7 n'y a pas atterri, des recherches avaient été lancées.

L'appareil a été localisé vers 16h00 dans l'Oberland bernois. L'armée n'a pas donné, pour l'heure, de précisions sur l'identité du pilote. Il s'agissait d'un vol d'entraînement.

/ATS