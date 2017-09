L'UDC, le PDC et le PLR passent les candidats du PLR sur le gril

Pierre Maudet, Ignazio Cassis et Isabelle Moret ont entamé mardi la ronde des auditions par les groupes parlementaires. Les trois candidats PLR à la succession du conseiller fédéral démissionnaire Didier Burkhalter sont entendus par l'UDC, le PDC et les Verts.

Le conseiller d'Etat genevois Pierre Maudet, le conseiller national tessinois Ignazio Cassis et la conseillère nationale vaudoise Isabelle Moret passent à tour de rôle devant les parlementaires de ces trois partis, qui communiqueront ensuite leur position. Rebelote dans une semaine avec le PS, les Vert'libéraux et le PBD.

Ignazio Cassis fait figure de favori depuis le début. Mais Pierre Maudet a su mener une campagne intensive pour se faire connaître des élus fédéraux. Isabelle Moret, dont l'étoile a pâli, semble davantage sur la défensive.

Candidats peu bavards

A la sortie de leurs auditions, les candidats ne se sont pas montrés très bavards. Après avoir été entendu par les groupes PDC et UDC, Pierre Maudet a déclaré que 'c'était un échange intéressant' et 'je me réjouis d'un éventuel travail ensemble'. En sortant de l'UDC, il a ajouté: 'Je pense qu'un conseiller fédéral doit être capable de discuter avec tous les partis et de construire des compromis.'

Il a montré qu'il en était capable depuis qu'il siège à l'exécutif du canton de Genève, soit cinq ans. Répondant à une journaliste tessinoise, il a ajouté une phrase en italien pour dire que c'était un 'bon dialogue'.

Après ses auditions par l'UDC et les Verts, Ignazio Cassis a dit que 'c'était un bel exercice. J'ai été moi-même'. Et le Tessinois de poursuivre: 'On sait qu'on représente un parti' et que les attentes des autres partis ne sont pas nécessairement les mêmes que celles du PLR. Sortant de la salle du PDC, Isabelle Moret, pour sa part, est passée tout droit, en se contentant de sourire.

Ce grand oral est souvent crucial pour l'élection. Chaque parlementaire peut se faire une opinion des qualités de chaque candidat. Les partis ne manqueront pas d'y aller de leurs calculs tactiques. Le verdict tombera le 20 septembre, lorsque le président de l'Assemblée fédérale Jürg Stahl annoncera du haut de son perchoir 'Gewählt ist....'. La nuit précédant l'élection est connue pour ses intrigues.

Stratégie

La présence de trois candidats officiels, auxquels viendront peut-être s'ajouter d'autres noms sur certains bulletins de vote, rend le jeu moins clair et favorise les calculs stratégiques.

Pour chaque élection, les deux premiers tours sont libres. Toute personne recueillant moins de 10 voix au 2e tour est écartée. Cette règle s'applique aussi pour les tours suivants. Dès le 3e tour, aucune nouvelle candidature n'est acceptée et celui qui obtient le moins de voix est éliminé.

Lorsqu'il ne reste plus que deux personnes en lice et qu'elles obtiennent le même nombre de suffrages, le scrutin se poursuit jusqu'à ce qu'une des deux l'emporte. Le recours au tirage au sort pour les départager a été aboli.

