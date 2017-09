Grèves: une « première étape » contre la réforme du travail

La mobilisation de mardi en France constitue 'une première étape' pour les opposants à la réforme du Code du travail, a déclaré en matinée le secrétaire général du syndicat CGT Philippe Martinez. Il veut par ce biais enclencher une dynamique.

La CGT recense près de 200 manifestations à travers le pays, dont une à Paris entre les places de la Bastille et d'Italie, et plus de 4000 appels à la grève. Des préavis ont été déposés dans le secteur des transports, de l'énergie et de la santé. La grande manifestation à Paris est prévue dès 14h00. 'Il va y avoir du monde', a assuré le numéro un de la CGT.

C'est la 'première étape d'une mobilisation pour une prise de conscience plus large de ce qui se joue en ce moment', a prévenu Philippe Martinez mardi matin sur France 2. 'Il faut que le 21 septembre, il y ait encore plus de monde. C'est le début d'un processus', a-t-il dit, alors qu'une nouvelle grève se profile.

Son syndicat a en effet appelé la semaine dernière à une nouvelle journée de mobilisation, dans dix jours, la veille de la présentation des ordonnances gouvernementales en conseil des ministres.

Selon M. Martinez, le sort de la réforme n'est pas écrit alors même que l'exécutif a assuré qu'il ne reculerait pas. 'Il y a des gouvernements qui étaient droits dans leurs bottes et qui ont été obligés de retirer leurs bottes', a-t-il jugé en référence aux grèves de 1995 qui avaient abouti à l'enterrement des réformes d'Alain Juppé.

Matignon et l'Elysée tiennent bon

L'exécutif a de nouveau exprimé mardi sa détermination à mener sa réforme à bien. 'Le débat social ne se mesure pas seulement à la rue', a estimé le porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner, sur RTL.

'Nous tiendrons', a déclaré pour sa part le ministre de l'économie et des finances Bruno Le Maire, invité de Radio Classique. 'La politique d'un gouvernement se mesure d'abord à ses résultats. Les résultats, soyons clairs, mettront du temps à venir et c'est pour ça que j'appelle chacun à la sérénité, à la constance, à la détermination', a-t-il dit.

Bouchons à l'entrée de Paris

L'appel à la grève a des conséquences immédiates sur le trafic routier. Dès mardi matin, des camions de forains ralentissaient aux abords de Paris, provoquant d'importants embouteillages, tandis qu'à Paris même des dizaines d'entre eux perturbaient la circulation.

De son côté, la compagnie aérienne Ryanair a annoncé l'annulation de 110 vols.

/ATS