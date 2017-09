Le bilan du séisme au Mexique s'alourdit à 96 morts

Le bilan du séisme de magnitude 8,1 qui a ébranlé jeudi dernier une partie du Mexique s'est alourdi à 96 morts. Quelque 2,5 millions de personnes ont besoin d'une aide humanitaire, ont déclaré lundi les autorités.

Le gouverneur de l'Oaxaca, Alejandro Murat, a déclaré à la télévision que le bilan des morts dans son Etat s'élevait désormais à 76, avec six nouveaux décès. Les premières informations montrent aussi qu'au moins 12'000 habitations y ont été endommagées.

Eduardo Sanchez, le porte-parole de la présidence a annoncé le déplacement du président mexicain Enrique Peña Nieto lundi dans cette zone, où étaient prévues des distributions de vivres et de couvertures.

Selon M. Murat, un million d'habitants de l'Oaxaca ont besoin de vivres, d'eau, d'électricité et d'une aide pour reconstruire les maisons endommagées. Dans l'Etat voisin, le Chiapas, 1,5 million de personnes ont également besoin d'une aide humanitaire.

Cinq mille maisons rasées à Juchitan

On dénombre également 16 morts dans le Chiapas et quatre autres dans le Tabasco. Dans l'Etat d'Oaxaca, une bonne partie des morts ont été recensés dans la ville de Juchitan, où plus de 5000 maisons ont été rasées par la secousse.

Selon M. Sanchez, un pont aérien vers les Etats de Oaxaca et du Chiapas a été mis en place par l'armée afin, notamment, de transporter des engins de chantier supplémentaires pour déblayer les décombres. Le porte-parole a reconnu des difficultés dans la distribution de nourriture dans des zones montagneuses difficiles d'accès.

Le tremblement de terre, le plus puissant à toucher le Mexique depuis plus de 80 ans, était plus fort que celui qui, en 1985, a fait des milliers de morts à Mexico.

/ATS