Swiss Re table sur une stabilisation des prix après les ouragans

Swiss Re s'attend à une stabilisation des prix dans l'assurance dommage après les récents ouragans. Le secteur de l'assurance et de la réassurance souffre toutefois des faibles taux d'intérêt et des capitaux excédentaires, a indiqué lundi le réassureur zurichois.

Les assureurs et réassureurs risquent de faire face à des coûts importants cette année, après les ouragans Harvey et Irma qui ont ravagé les Caraïbes et la côte est des Etats-Unis. Malgré les difficultés, Swiss Re veut continuer à être 'discipliné' en matière de souscription de contrats, selon le communiqué publié par le groupe en marge de la réunion annuelle du secteur à Monte-Carlo.

Les ouragans Irma, qui frappe la Floride depuis dimanche, et Harvey, qui a provoqué des inondations catastrophiques au Texas, devraient coûter 290 milliards de dollars aux Etats-Unis, selon le service de météorologie privée américain Accuweather. Cette somme correspond à 1,5 point de pourcentage du PIB des Etats-Unis.

Irma à elle seule devrait coûter environ 100 milliards de dollars (95 milliards de francs), ce qui en fait l'un des ouragans les plus coûteux de tous les temps, selon l'agence. L'ouragan, qui a déjà durement touché l'archipel des Keys, chapelet d'îles au sud des Etats-Unis, dimanche matin, a remonté la côte ouest de la Floride dans la nuit.

Harvey, qui a touché terre dans le sud-est du Texas fin août, a provoqué de très importants dégâts matériels et paralysé la quatrième ville du pays, Houston, en la noyant par endroits sous plusieurs mètres d'eau.

/ATS