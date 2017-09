Cinq équipages, dont un suisse, encore en lice à la Gordon Bennett

Cinq des 21 participants de la Gordon Bennett sont encore dans les airs. L'équipage thurgovien Suisse-1 est parmi eux. Les deux autres équipes suisses ont, elles, déjà retrouvé la terre ferme.

Dimanche matin, après plus de trente heures de course, cinq équipages de la Gordon Bennett étaient encore dans les airs. Parmi eux figurait le duo thurgovien Suisse-1, qui se trouve au-dessus de la Pologne. Les autres ballons qui flottaient encore sont allemands, espagnols et autrichiens.

L'équipage français FRA-1, qui a atterri dimanche à 8h35 en Estonie, était toujours en tête de la course. Il a parcouru 1834 km. Avec ses 1308 km, le duo fribourgeois Suisse-2 occupait la deuxième place provisoire. Il a atterri en Pologne dans la nuit de samedi à dimanche. Les Zurichois de Suisse-3 ont, eux, touché terre en Pologne samedi en fin d'après-midi après avoir volé 1016 km.

Le principe de cette compétition plus que centenaire n'est pas de rester le plus longtemps dans les airs mais de parcourir le plus grand nombre de kilomètres. La distance est calculée en ligne droite entre les points de décollage et d'atterrissage. Les participants ont pris leur envol vendredi à Gruyères (FR).

/ATS