La Floride déjà sous le souffle de l'ouragan d'Irma

Le vent battait déjà samedi les côtes sud de la Floride où près du tiers de la population de l'Etat a reçu l'ordre de quitter les secteurs menacés l'ouragan Irma. Après avoir ravagé Cuba, la gigantesque dépression devrait toucher terre dimanche à l'ouest de Miami.

A 18h00 locales (minuit en Suisse), l'oeil du cyclone, localisé à moins de 100 km au nord de la station balnéaire cubaine de Varadero, a pris la direction du nord-ouest et a commencé à s'éloigner des côtes cubaines, a annoncé un météorologue cubain.

Il devrait se trouver au milieu du détroit de Floride vers 06h00 (en Suisse) et l'ouragan pourrait commencer à frapper les côtes floridiennes vers midi, a-t-il ajouté.

La Floride est le troisième Etat américain en nombre d'habitants. Les autorités y anticipent des milliards de dollars de dégâts. Des vents à plus de 209 km/h et une montée des eaux de plus de 4,5 mètres sont attendus le long de la côte ouest de la Floride. L'ouragan pourrait déclencher en outre d'importantes inondations.

Centre de La Havane sous les eaux

Classé vendredi en cinquième et dernière catégorie avec des vents dépassant les 200 km/h, l'ouragan est ensuite repassé dans la troisième à Cuba. Le centre américain des ouragans (NHC) n'exclut toutefois pas qu'il reprenne de la puissance dans l'océan et repasse en catégorie 4 à l'approche des côtes américaines.

Jusqu'à dimanche après-midi, La Havane et les provinces voisines de Mayabeque et d'Artemisa, dans l'ouest du pays, devraient continuer à subir les effets d'Irma, avec notamment une forte houle, des vagues de jusqu'à huit mètres et des pénétrations maritimes importantes.

La défense civile a placé les trois provinces en phase d'alarme, le niveau maximum du dispositif d'alerte cubain. Dans la soirée, la mer s'avançait sur plusieurs dizaines de mètres dans le centre historique de La Havane.

Si les premiers bilans font état de dégâts matériels très importants, aucun décès n'a été recensé officiellement sur l'île communiste. Dans les autres îles des Caraïbes, dont certaines ont été dévastées, au moins 22 morts ont été enregistrés après le passage d'Irma, dont dix dans les Antilles françaises.

/ATS