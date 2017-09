Une famille de sangliers se balade en ville d'Aarau

Une famille de sept sangliers s'est promenée tranquillement durant la nuit dans une rue près de la vieille ville d'Aarau. Cette excursion a été observée par une caméra de surveillance de la police municipale.

La promenade s'est déroulée mardi dernier peu avant 2h du matin, a indiqué la chancellerie de la ville. Une harde de sangliers avait déjà pointé son nez il y a quelques années dans un autre quartier de la ville. La laie mène en général le bal. Les sangliers se multiplient de manière exponentielle en raison d'une riche offre de nourriture, du climat agréable et du manque de prédateurs naturels.

Dans le canton d'Argovie, les sangliers se trouvent en général au nord de l'A1 et provoquent de graves dégâts aux cultures. Chaque année, entre 1000 et 1500 sangliers sont abattus dans le canton. Les dommages se chiffrent environ à un demi-million de francs par an.

/ATS