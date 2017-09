Les premiers concurrents de la Gordon Bennett survolent la Pologne

Les premiers équipages de la course de ballons à gaz Gordon Bennet survolent actuellement la Pologne. La tête de la course est pour l'instant occupée par l'équipage français FRA-1. Le meilleur duo suisse se classe en 4e position.

Les 21 participants à la prestigieuse compétition internationale Gordon Bennett ont décollé vendredi soir de l'aérodrome de la Gruyère (FR). Les premiers ballons volent actuellement au-dessus de la Pologne, les suivants au-dessus de la République Tchèque ou du Sud de l'Allemagne.

L'équipage français FRA-1 mène actuellement la course. Il a déjà parcouru plus de 900 km. La deuxième place provisoire est occupée par le duo japonais. Le podium est complété par la paire tchèque.

Trois équipes suisses sont en lice. L'équipage zurichois occupe pour l'instant la 4e place, suivi de près par les Fribourgeois (5e). Le duo thurgovien, qui a remporté les éditions 2010, 2015 et 2016, se classe en avant-dernière position.

Le principe de cette compétition plus que centenaire est de parcourir dans les airs le plus grand nombre de kilomètres, au gré des vents. Il n'y a pas de limite de temps. La distance est calculée en ligne droite entre les points de décollage et d'atterrissage.

