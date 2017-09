Les Rencontres du 7e Art en mars à Lausanne

Lausanne accueillera en mars prochain un nouveau rendez-vous de cinéma: les Rencontres du 7e Art. Au coeur du projet, l'acteur et réalisateur Vincent Perez travaille depuis deux ans à cette manifestation, explique-t-il samedi dans Le Temps.

'L'idée première est celle de la transmission, transmettre ma passion du cinéma. Je souhaite un festival ouvert, où les gens se rencontrent, avec des débats, des ateliers, des masterclass', explique Vincent Perez, né à Lausanne en 1964.

Au centre du dispositif, il y aura le Capitole, 'cette salle absolument sublime'. L'acteur, qui a tourné notamment avec Roman Polanski, Patrice Chéreau, Ettore Scola, Jean-Paul Rappeneau, annonce déjà des partenariats avec la Cinémathèque suisse, Pathé, l'ECAL, l'UNIL, l'EPFL, l'Ecole hôtelière ou encore le Festival Lumière de Lyon qui sert de modèle aux Rencontres.

'Les Rencontres seront un rendez-vous annuel, pour lequel nous visons une notoriété nationale tout comme internationale pour parler de cinéma, réfléchir, innover et donner du sens. Et faire se rejoindre science et art', poursuit Vincent Perez.

Une équipe d'une vingtaine de personnes travaille 'd'arrache-pied' pour la première édition. La manifestation est agendée du 24 au 28 mars 2018 à Lausanne, avec 'des réalisateurs du monde entier, des auteurs, peut-être 15-20 personnes'.

