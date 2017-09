Dégâts limités de l'ouragan Irma aux Bahamas

L'ouragan Irma n'a pas provoqué de pertes humaines, ni de dégâts majeurs aux Bahamas, selon un premier bilan communiqué vendredi par les autorités locales. La plupart des îles de l'archipel ont échappé au pire, a expliqué un météorologue.

L'ouragan est passé sur le sud-est de l'archipel où il a provoqué des chutes d'arbres et de lignes électriques et emporté des toitures. Des inondations ont été signalées sur l'île d'Acklins, la plus directement exposée à Irma.

'Nous ne sommes pas encore totalement sortis d'affaires', a précisé le météorologue, expliquant que la pluie et les vents allaient se poursuivre sur une partie de l'archipel. Irma reste l'un des ouragans les plus puissants à avoir jamais frappé les Bahamas.

'J'ai eu la peur de ma vie', a confié Tyrell Major, 22 ans, un résident de l'île d'Inagua, qui avait refusé de suivre l'ordre d'évacuation donné par les autorités.

En route pour la Floride

'On ne voyait rien parce qu'il faisait nuit. J'entendais la force du vent frapper contre la maison (...) J'ai cru que le toit allait s'envoler', a-t-il ajouté en évoquant les vents soufflants à près de 250 km/h.

Irma, qui a fait une vingtaine de morts, poursuit sa route destructrice dans les Caraïbes en direction de la Floride. Le cyclone doit arriver dimanche matin sur l'archipel des Keys, puis Miami, avec des vents d'au moins 240 km/h. Il devrait provoquer de brutales et massives montées des eaux.

Des centaines de milliers de personnes se sont jetées vendredi sur les deux autoroutes surchargées qui longent les côtes du 'Sunshine State', pour fuir vers le nord.

Dans les Caraïbes, les îles dévastées par Irma doivent maintenant se préparer au passage de José, un nouvel ouragan de catégorie 4, sur une échelle de 5, compliquant encore les efforts pour acheminer des secours et lutter contre les pillages.

