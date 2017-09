Assaut syrien lancé pour briser le siège par l'EI à Deir Ezzor

L'armée syrienne a lancé vendredi un assaut pour tenter de briser le siège imposé par l'Etat islamique (EI) de l'aéroport militaire de Deir Ezzor. Les djihadistes encerclent depuis des années deux enclaves gouvernementales dans cette ville de l'est de la Syrie.

L'armée a fait voler en éclats le siège d'une de ces deux poches en s'emparant cette semaine d'une base militaire dans la partie ouest de la ville. Vendredi, les soldats ont fait mouvement vers la dernière poche assiégée, où se trouve l'aéroport militaire, dans le sud de la cité.

'L'opération pour briser le siège de l'aéroport a commencé (vendredi) à midi', a indiqué une source militaire à Deir Ezzor. Elle a précisé que des troupes avançaient vers le sud et se battaient dans un vaste cimetière à environ un kilomètre de l'aéroport militaire.

'Au sud-ouest de l'aéroport, l'armée a en outre déjà repris la localité d'Al-Choula', situé à environ 40 km de l'aéroport, a-t-elle souligné. 'Cela devrait permettre d'ouvrir une route entre (le secteur gouvernemental de) la ville, l'aéroport militaire et les quartiers de l'est de la ville' tenus par l'EI, a ajouté cette source.

Selon l'observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), de très violents raids menés par les aviations russe et syrienne visaient ces secteurs.

Convoi djihadiste bloqué

Depuis 2014, l'EI a pris le contrôle de vastes étendues de la province de Deir Ezzor, frontalière de l'Irak et qui recèle d'importantes réserves de pétrole, ainsi que de 60% de la capitale provinciale. Mais les forces gouvernementales avaient réussi, malgré les assauts des islamistes, à conserver l'aéroport militaire et plusieurs quartiers de la ville où vivent 100'000 habitants.

Près de la frontière irakienne, la coalition menée par Washington a annoncé vendredi avoir levé sa surveillance du convoi de djihadistes et de civils bloqué depuis fin août dans le désert syrien, à la demande de la Russie.

'Nous ferons tout notre possible pour que les terroristes de l'ISIS ne franchissent pas la frontière de nos partenaires irakiens', a toutefois déclaré le général Jon Braga, chef des opérations de la coalition, utilisant une autre dénomination pour l'EI.

Les forces de la coalition avaient bloqué fin août le convoi chargé de quelque 150 à 200 djihadistes et 150 à 200 civils présentés comme des membres de leurs familles juste avant son arrivée à la frontière irakienne en bombardant la route et un pont. Les islamistes avaient été chassés de la frontière libano-syrienne à la suite d'un accord négocié entre l'EI et le Hezbollah libanais.

/ATS