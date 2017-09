Irma fait au moins quatre morts dans les îles Vierges américaines

L'ouragan Irma, qui poursuit ses ravages dans les Caraïbes, a causé la mort d'au moins quatre personnes dans les îles Vierges américaines et d'importants dégâts matériels, a annoncé le bureau du gouverneur. Ce nouveau bilan porte à au moins 13 le nombre des victimes.

'Nous ne sommes pas certains qu'il n'y ait pas davantage' de victimes, a annoncé un porte-parole. Le gouverneur des îles, Kenneth Mapp, s'est entretenu avec le président Donald Trump, qui a promis le soutien des autorités fédérales face à l'ouragan d'une puissance sans précédent dans l'Atlantique.

Les îles Vierges américaines comptent trois principaux territoires, Saint-Thomas, Saint-John et Sainte-Croix.

Avec des rafales qui ont dépassé parfois les 300 km/h, le cyclone record de catégorie 5 Irma sème depuis deux jours le chaos et la dévastation dans les Caraïbes. Les îles Saint-Martin et Saint-Barthélemy ont été particulièrement touchées. A Saint-Martin, '95% des habitations sont touchées et 60% sont inhabitables', a affirmé le premier ministre français Edouard Philippe.

Au tour de la République dominicaine

Le bilan humain d'Irma s'alourdit, avec au moins treize morts enregistrés. Outre les quatre morts dans les îles Vierges, trois personnes ont été tuées jeudi matin à Porto Rico, tandis que quatre personnes ont été retrouvées mortes sur la partie française de Saint-Martin et au moins une du côté néerlandais. Les autorités locales ont fait état d'un mort à Barbuda et à Anguilla, et probablement un autre à La Barbade.

Jeudi soir, l'ouragan se trouvait à 155 kilomètres au nord de la station balnéaire de Punta Cana, en République dominicaine, selon l'office national de météorologie. Des vents de 285 km/h et de fortes pluies touchaient l'île, alors qu'Irma approchait. Quelque 5500 habitants ont été évacués.

'Actuellement, le pays reçoit les pluies, les vents, les vagues sur la côte nord. Même si le centre (du cyclone) reste dans les eaux de l'océan Atlantique, les nuages persistent sur le territoire national', a indiqué un météorologue du centre des urgences, précisant qu'il est tombé 100 millimètres d'eau.

Selon l'office de météorologie, l'oeil du cyclone ne devrait pas toucher directement le territoire dominicain. Haïti, Cuba et la Floride sont ensuite menacés par son passage.

/ATS