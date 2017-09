La bande de Gaza perd espoir, avertit le chef du CICR

Le chef du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a averti jeudi que les habitants de la bande de Gaza perdaient espoir. Il a qualifié de 'désastreuse' la situation humanitaire dans l'enclave palestinienne.

Au terme de trois jours de visite en Israël et dans les Territoires palestiniens, Peter Maurer a affirmé que les conditions de vie dans la bande de Gaza empiraient de jour en jour. Ses deux millions d'habitants reçoivent uniquement trois à quatre heures de courant électrique par jour.

Ces pénuries d'électricité ont provoqué une crise dans le système de distribution de l'eau et des eaux usées, qui, à son tour, a de graves répercussions sur la santé publique, a-t-il souligné.

'Crise de l'espoir'

'Nous pouvons toujours débattre de la question de qui a pris telle décision et pour quelle raison, mais en attendant les conséquences sur le plan humanitaire (...) sont désastreuses et vraiment inacceptables', a affirmé M. Maurer lors d'une conférence de presse à Jérusalem. Il a dit que 'l'impression la plus tenace' qu'il avait eue dans la bande de Gaza était une 'crise de l'espoir' au sein de la population.

Au cours de cette visite, le patron du CICR a rencontré le chef du mouvement islamiste Hamas qui gouverne la bande de Gaza, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le président palestinien Mahmoud Abbas.

La bande de Gaza, qui compte quelque deux millions d'habitants, est soumise depuis dix ans à un rigoureux blocus de l'Etat hébreu, doublé d'une fermeture quasi permanente par l'Egypte de sa frontière depuis 2013. Elle a connu depuis 2007 une quasi-guerre civile et trois guerres avec Israël.

Dépouilles de soldats

Le Hamas est soupçonné de détenir les dépouilles de deux soldats israéliens tués durant la guerre de 2014 ainsi qu'au moins deux civils Israéliens faits prisonniers. Le mouvement islamiste n'a pas officiellement confirmé ou nié ces accusations. M. Netanyahu a demandé mercredi l'aide du CICR pour récupérer les deux dépouilles et libérer les civils.

M. Maurer a indiqué avoir discuté du sujet avec le Hamas et réitéré la position du CICR stipulant que cacher aux familles le sort de leurs proches était une violation au droit international.

/ATS