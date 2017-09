Trois ouragans simultanés dans l'océan Atlantique

Trois cyclones sévissaient simultanément mercredi dans l'océan Atlantique, les tempêtes José et Katia s'étant hissées dans la catégorie des ouragans. Ils sont venus s'ajouter au puissant cyclone Irma de catégorie 5, qui a fait des 'dégâts énormes' dans les Antilles.

Dans leurs derniers bulletins d'informations à 23h00 (en Suisse), le centre national américain des ouragans (NHC) a indiqué que les vents de José soufflaient à 120 km/h (catégorie 1 sur une échelle de 5) et qu'il se déplaçait à 26 km/h en direction ouest-nord-ouest. Il devrait maintenir cette trajectoire pendant les 48 prochaines heures.

Le NHC prévoit que José, qui se 'renforce rapidement', s'approche vendredi de la catégorie 3, soit un 'ouragan majeur', avec des vents entre 178 et 208 km/h.

Il se trouvait à près de 1700 kilomètres de l'archipel des petites Antilles, dont les îles Sous-le-Vent ont été invitées à surveiller sa progression. Mais aucune alerte n'a été émise à ce stade. Ces îles ont déjà été affectées par l'ouragan Irma, de catégorie 5, qui balaie toujours les Caraïbes en direction de la Floride.

Mexique en alerte

De l'autre côté du golfe du Mexique, à 300 km au nord-est de la ville mexicaine de Veracruz, se trouvait l'autre nouvel ouragan, Katia, avec des vents de 120 km/h, qui devraient se renforcer dans les 48 prochaines heures. Il se déplaçait lentement, à 6 km/h, vers le sud-est et sa trajectoire devrait se maintenir dans les prochaines heures.

Selon le NHC, le gouvernement mexicain a décrété une 'surveillance ouragan' sur une partie du littoral de l'Etat de Veracruz, entre Tuxpan et Laguna Verde. Une telle mise sous surveillance signifie que les vents de l'ouragan devraient atteindre la zone en question dans les 48 heures.

Quant à Irma, après avoir ravagé les îles française de Saint-Barthélemy et franco-néerlandaise de Saint-Martin, où il a fait ses premières victimes, elle menace désormais les îles Vierges et Porto Rico. Elle devrait frapper ces régions dans les prochaines heures, selon le NHC, avant de progresser vers la République dominicaine, Cuba, puis la Floride.

Irma fait deux morts

Côté français, 'au moins deux morts et de blessés graves' sont déjà à déplorer dans ces deux îles, a annoncé le ministère des outre-mer. Le président Emmanuel Macron a prévenu qu'il fallait s'attendre à 'un bilan dur et cruel' et à des 'dégâts matériels considérables'.

Sur les réseaux sociaux, des photographies et vidéos dévoilent l'ampleur des dégâts sur les deux îles, où l'électricité et les télécommunications sont coupées: bateaux réduits en petits bois, arbres étêtés, toitures envolées, voitures immergées dans les rues.

Côté néerlandais, 'les dégâts sont énormes, à tel point que nous n'arrivons pas encore à les mesurer', a affirmé Ronald Plasterk, chargé de coordonner les opérations d'aide au nom du gouvernement des Pays-Bas.

A cause des 'difficultés de communication' avec l'île, il est 'impossible à l'heure actuelle d'avoir une vue complète de la situation', a poursuivi le ministre de l'intérieur des Pays-Bas, qui ignore également 's'il y a des blessés ou des morts.'

