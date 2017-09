Un plan d'action pour réduire les pesticides dans l'agriculture

Les paysans devront utiliser moins de pesticides dans les cultures. Le Conseil fédéral a adopté mercredi un plan d'action proposant 50 mesures pour atteindre ce but. L'Union suisse des paysans (USP) soutient la démarche.

Le but vise à réduire de 30% par rapport à la période 2012-2015 l'utilisation des produits phytosanitaires d'ici 2016 et de 25% les émissions de pesticides. Les produits composés de molécules qui se dégradent lentement dans le sol devront être utilisés 'avec parcimonie'. Ce plan d'action permettra à l'agriculture suisse de devenir plus durable, estime le Conseil fédéral.

Dès 2022, l'accès aux pesticides sera restreint pour les jardiniers du dimanche. Le plan d'action prévoit d'utiliser des machines pour arracher les mauvaises herbes, des prescriptions plus sévères pour réduire l'écoulement des pesticides et herbicides dans les rivières, des formations ou encore de favoriser des techniques alternatives à travers les paiements directs.

Des dispositions déjà appliquées, comme la sélection de variétés de plantes résistantes aux maladies, en font également partie. Des formations permettront également aux paysans de mieux utiliser ces produits chimiques.

En consultation, le projet a suscité le mécontentement de l'industrie des produits phytosanitaires et des organisations écologistes. La première juge que ce plan ne repose sur aucune base scientifique. Les seconds estiment les mesures trop timorées : l'utilisation de ces produits devrait être réduite de moitié au moins.

Pour le Conseil fédéral, il n'est pas possible de renoncer totalement aux pesticides et autres herbicides: ils permettent de produire plus de fruits et légumes, et plus beaux. Les consommateurs peuvent participer à l'effort en se montrant plus tolérants quant à l'esthétique des produits et en achetant des fruits et du vin de cépages plus résistants.

Bilan dans 6 ans

Un rapport intermédiaire devrait être rédigé dans six ans afin de voir les progrès accomplis et déterminer si des adaptations sont nécessaires. L'évolution des connaissances sera pris en compte.

Le plan d'action a été préparé en collaboration avec l'Office fédéral de l'environnement, celui de la sécurité alimentaire, le Secrétariat d'Etat à l'économie, l'institut Agroscope et les milieux directement concernés.

Ce 'plan d'action visant à la réduction des risques et à l'utilisation durable des produits phytosanitaires' fait suite à un postulat vert'libéral déposé en 2012.

Deux initiatives

Les récoltes de signatures pour les deux objets qui s'attaquent aux pesticides courent encore jusqu'en 2018. L'initiative 'Pour une eau potable propre et une alimentation saine - Pas de subventions pour l'utilisation de pesticides et l'utilisation d'antibiotiques à titre prophylactique' souhaite que l'agriculteur qui recourt aux pesticides ou aux antibiotiques se voie couper les paiements directs.

L'autre initiative réclame l'interdiction des pesticides de synthèse dans l'agriculture, dans la transformation des produits agricoles et pour l'entretien du paysage. Elle veut également bannir de Suisse les aliments qui contiennent des pesticides ou pour la production desquels des pesticides ont été utilisés. Quelques citoyens neuchâtelois, certains actifs dans le bio, sont à l'origine de ce texte.

