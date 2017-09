Le WWF examine à la loupe les pratiques des banques suisses

Le WWF Suisse a passé pour la première fois à la loupe la politique des principales banques de détail helvétiques en matière de développement durable. Selon l'organisation, seuls trois établissements sur les 15 examinés ont globalement de 'bonnes pratiques'.

La Banque cantonale bernoise, le groupe Raiffeisen et la banque cantonale de Zurich sont jugés 'sur la bonne voie en matière de développement durable', conclut l'étude de WWF Suisse publiée mercredi. L'organisation a mené son enquête en collaboration avec l’agence d’évaluation Inrate.

A l'aune de la durabilité, la banque Valiant et PostFinance font figure de mauvais élèves. Elles sont évaluées comme 'retardataires' et obtiennent des notes 'inférieures à la moyenne'. Aucun des instituts examinés n’est jugé 'pionnier' ou 'visionnaire'.

Les activités suisses d'UBS et Credit Suisse (Suisse) s'inscrivent en milieu de classement. Cette catégorie accueille encore les banques cantonales vaudoise, argovienne, lucernoise, saint-galloise ainsi que celles de Bâle et Bâle-Campagne. La Banque Migros et la Neue Aargauer Bank font aussi partie du lot.

Coeur de métier

La notation du WWF évalue les effets environnementaux - et en partie aussi sociaux - des principales activités commerciales des banques de détail locales. Elle se focalise à ce titre sur l’épargne, les placements, la prévoyance, les crédits et le financement. La gouvernance d'entreprise a aussi été prise en compte.

Si les aspects liés à l'environnement et à la durabilité semblent bien ancrés dans la gouvernance des entreprises étudiées, ce n'est pas le cas dans leur coeur de métier. Sur le front de l'épargne, des placements, de la prévoyance ou du financement, 'les plus grandes banques suisses de détail en sont encore, globalement, à leurs balbutiements en matière de développement durable', écrit le WWF.

Les produits durables de placement et de prévoyance du 3e pilier ont déjà une longue tradition en Suisse par exemple. Pourtant, ce marché n'est pas prioritaire. Seul pionnier dans ce domaine, le groupe Raiffeisen affiche une part de 'produits durables' de 54% pour les placements et 92% pour la prévoyance privée.

Quatorze banques ont participé activement à l'enquête, précisent les auteurs, sur la base d'un questionnaire. Une seule a été évaluée de manière 'passive' à partir d'informations accessibles publiquement.

/ATS