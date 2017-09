L'ouragan Irma s'approche des Antilles avec des rafales à 360 km/h

L'ouragan majeur de catégorie 5 Irma menaçait mercredi matin, avec des rafales à 360 km/h, les Antilles, où l'alerte maximale a été déclenchée. Il devait frapper dans les prochaines heures les îles du Vent, dont Saint-Martin et Saint-Barthélémy, puis Porto Rico.

Irma, qui devrait demeurer un puissant cyclone de catégorie 4 ou 5 dans les 48 heures à venir, a été classée par le centre américain des ouragans (NHC) comme l'un des cinq plus puissants ouragans de l'océan Atlantique de ces 80 dernières années. La catégorie 5 est le niveau maximal sur l'échelle Saffir-Simpson d'intensité des cyclones.

'Avec ses vents maximaux de 295 km/h près de son centre et des rafales à 360 km/h, (Irma) constitue un phénomène extrêmement dangereux', a insisté le dernier bulletin des services de Météo-France, mardi soir.

Irma devrait aborder mardi soir ou mercredi matin la partie nord des îles du Vent, dont Saint-Martin et Saint-Barthélémy dans les Antilles françaises, qui ont été placées en alerte rouge, de même que la Guadeloupe et la Martinique.

Floride en fin de semaine

Selon Météo-France, 'il est possible que l'oeil du cyclone passe directement' sur Saint-Martin ou Saint-Barthélémy en fin de nuit et courant de matinée' mercredi, heure locale.

Le NHC a diffusé des alertes à l'ouragan pour Antigua, Barbuda, Anguilla, Montserrat, St Kitts et Nevis ainsi que les îles Vierges britanniques et américaines, Porto Rico et la République dominicaine. Ces territoires doivent s'attendre 'à des vents extrêmement dangereux, des ondes de tempête et des risques pluviométriques', a précisé le NHC.

Le cyclone devrait atteindre mercredi après-midi le territoire américain de Porto Rico et se dirigera au cours des jours suivants vers la Floride, placée en état d'urgence, en passant par Haïti et Cuba. L'ouragan, selon les prévisions du NHC, devrait toucher samedi le sud de la Floride.

Le gouverneur de Floride, Rick Scott, a déclaré que son Etat était en situation d''urgence'. Les touristes à Key West, une station balnéaire très prisée de l'archipel des Keys, au sud de la Floride, ont reçu mardi un ordre d'évacuation, qui devrait être rapidement étendu aux habitants.

Irma est le deuxième phénomène majeur de la saison des ouragans dans l'Atlantique après Harvey, qui a provoqué des crues catastrophiques dans le sud du Texas à la fin août.

/ATS