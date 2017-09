Syrie: l'armée brise le siège de l'Etat bislamique (EI) à Deir Ezzor

L'armée syrienne a brisé mardi un siège de plus de deux ans imposé par les djihadistes du groupe Etat islamique à une zone gouvernementale de Deir Ezzor, dans l'est du pays. L'EI occupe depuis 2014 la moitié de la ville ainsi que tous les territoires aux alentours.

La perte de Deir Ezzor et de sa province riche en pétrole - la dernière de Syrie encore aux mains des djihadistes - devrait sonner le glas de la présence de l'EI en Syrie, trois ans après sa fulgurante montée en puissance.

Ces derniers jours, l'armée syrienne et ses alliés ont brisé plusieurs lignes de défense de l'EI dans leur entreprise de libérer l'enclave où vivent, selon les Nations unies, environ 93'000 personnes. Le secteur, qui englobe aussi le camp militaire de la 137e brigade et l'aéroport, n'est ravitaillé que par avion.

'Les unités de l'armée arabe syrienne ont brisé le siège de l'organisation terroriste EI imposé à la ville de Deir Ezzor', en faisant la jonction avec les soldats assiégés dans cette base 137 à l'ouest de la ville, a rapporté l'agence officielle Sana. Ce sont les forces du général Souheil Hassan, venues de la province de Raqa, à l'ouest, qui ont été les premières à faire cette jonction, selon une source militaire.

Appui de l'armée russe

Mardi matin, dans les quartiers gouvernementaux assiégés par l'EI, les bruits des combats et de fortes explosions pouvaient être entendus, avait constaté un journaliste local collaborant avec l'AFP. Dans ce secteur, où le siège a provoqué des pénuries d'aliments et de médicaments, les drapeaux du régime étaient visibles partout en prévision de l'accueil de l'armée, et certains échangent des 'bonjour la victoire' pour se saluer, a-t-il ajouté.

Dans leur progression, les forces pro-gouvernementales ont bénéficié de l'appui de l'armée russe. Moscou a annoncé mardi que des missiles de croisière avaient été lancés contre des cibles du groupe Etat islamique dans le secteur.

Les djihadistes avaient assiégé en 2015 deux enclaves gouvernementales dans la ville de Deir Ezzor. La seconde enclave gouvernementale, à la périphérie sud, regroupant un aéroport militaire et trois quartiers, est également assiégée par les djihadistes et les forces du régime n'y sont pas encore arrivées.

L'organisation extrémiste a déjà perdu plus de la moitié de son bastion de Raqa, plus au nord, attaqué par des forces arabo-kurdes.

