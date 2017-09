Un des auteurs présumés de l’assassinat de Frasses (FR) s'est évadé de la Prison centrale à Fribourg dans la nuit de vendredi à samedi. Cet homme de 35 ans d’origine kosovare, considéré comme dangereux, a probablement quitté le territoire suisse.

Sa photo a été diffusée au niveau national et international: taille de 1,77 mètre, corpulence moyenne, yeux bruns et cheveux noirs courts ainsi qu'une longue barbe noire. Lors de son évasion, il portait un pantalon de training noir, un pull noir et des baskets. Il parle en allemand, en albanais et en français avec un fort accent.

Il a probablement bénéficié d’une aide extérieure, a indiqué la police cantonale fribourgeoise lundi dans un communiqué. Et de prier toute personne susceptible de fournir des renseignements d'appeler le 117 ou de se présenter au poste de police le plus proche.

Guerre de clans

En mai 2013, des hommes avaient exécuté un Italien d'origine kosovare de 36 ans, alors qu'il rentrait chez lui à Frasses avec sa femme et ses enfants. C'était une vengeance dans le cadre d’un long conflit sanglant entre des familles suspectées de trafic de stupéfiants, qui a fait de nombreuses victimes.

