Appel pour moins de produits contenant de l'huile de palme

Malgré plusieurs engagements environnementaux pris depuis une quinzaine d'années, près d'un produit sur six contient de l'huile de palme sur les rayons de nos magasins. Pain pour le Prochain et Action de Carême demandent aux détaillants d'agir.

Biscuits, pâte à pizza, shampoing, dentifrice: de nombreux produits d'importation contiennent de l'huile de palme. Pour les deux oeuvres d'entraide, seule une baisse de la consommation de ce type d'articles peut apporter une solution. Elles appellent donc les grands distributeurs à réduire le nombre de marchandises contenant de l'huile de palme dans leur assortiment.

La certification RSPO (Table ronde pour une huile de palme durable) n'empêche ni la destruction des forêts tropicales ni les cas d'accaparement des terres et de violation des droits humains, indiquent lundi les deux ONG dans un communiqué. La RSPO repose sur une base volontaire et ne prévoit pas de sanction.

Dans certaines palmeraies, les directives n'interdisent pas l'utilisation de pesticides. Même dans les plantations certifiées, les populations locales ne sont pas intégrées aux prises de décision des entreprises et des autorités, dénoncent Pain pour le Prochain et Action de Carême.

Après 15 ans d'existence, la RSPO n'a pas réussi à protéger les forêts tropicales. Plus de 190'000 kilomètres carrés de surfaces forestière et tourbières ont disparu au profit de monocultures dans le monde. Soit quatre fois et demi la Suisse.

Pour faire pression sur les détaillants, les deux organisations ont lancé un appel à signatures en ligne aux consommateurs afin d'appuyer leur demande.

/ATS