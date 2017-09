De drôles d'engins volants dans le ciel de l'EPFL

Plus de 5000 personnes ont assisté ce week-end aux premiers Drone Days de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). Une course a sacré dimanche le pilote le plus rapide de Suisse.

Les visiteurs ont pu assister à trois jours de courses au coeur du campus, dont une épreuve de nuit éclairée par des LEDs, ont expliqué les organisateurs. Le Zurichois Dario Neuenschwander alias FVPader a remporté dimanche la finale. Cette compétition a permis aux quatre meilleurs pilotes de Suisse de se qualifier pour une coupe européenne, la ERSA Euro Cup 2017.

Durant trois jours, de vendredi à dimanche, la recherche et l'innovation étaient à l'honneur avec des démonstrations, des ateliers et des stands présentant les drones du futur. Des spectateurs ont pu prendre les commandes d'un engin volant, sur simulateur ou dans la zone de vol consacrée à l'initiation au drone.

L'EPFL se réjouit de reconduire l'événement l'an prochain. La Haute Ecole espère faire de ces EPFL Drone Days 'une manifestation de référence dans le domaine de la robotique volante'.

/ATS