L'annexe d'une cabane du Club alpin suisse prend feu (SG)

Un incendie s'est déclaré samedi soir dans une cabane du Club alpin suisse dans le Toggenburg (SG). Comme elle est située à 2000 m. et accessible uniquement à pied, l'intervention a été diffcile. Des pompiers et du matériel ont été transportés par deux hélicoptères.

Des hôtes ont constaté vers 19h00 que le feu s'était déclaré dans une annexe en construction. Les premières tentatives d'extinction ont été vaines. Finalement, deux hélicoptères ont amené sur place 30 pompiers, des secouristes et du matériel d'extinction.

L'incendie a été maîtrisé peu avant 21h00. Les pompiers ont puisé de l'eau dans de nouveaux réservoirs de la cabane. Personne n'a été blessé. Le montant des dégâts et les causes du sinistre ne sont pas connus, a indiqué dimanche la police cantonale saint-galloise.

Retour à pied

Quatre employés et six hôtes de la cabane ont été héliportés dans la vallée durant la soirée. Ils ont aidé à évacuer des bouteilles de gaz et à débrancher les installations photovoltaïques. Trois hôtes ont dû subir un examen pour des problèmes respiratoires.

Le gardien et quatre pompiers ont passé la nuit sur place pour prévenir toute reprise du feu, tandis que leurs collègues ont dû redescendre dans la vallée à pied. La cabane, nommée Zwinglipasshütte, restera fermée au moins ces prochains jours.

