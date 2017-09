La Suisse orientale sous l'eau depuis deux jours

L'arrivée de l'automne météorologique a été synonyme de déluge en Suisse orientale, où il pleut quasiment sans interruption depuis 48 heures. Conséquences: crues et glissements de terrain font par endroits obstacles à la circulation.

Selon SRF Meteo, il est tombé jusqu'à 70 mm de pluie à l'Alpstein et dans la vallée du Rhin st-galloise dans la nuit de vendredi à samedi. En deux jours, la petite ville d'Altstätten (SG) a reçu 154 litres d'eau par mètre carré. St-Gall et l'Argovie ont aussi bu la tasse.

Les sapeurs-pompiers st-gallois sont intervenus à 570 reprises la nuit dernière, lit-on dans un communiqué de la police cantonale, qui a dû renforcer ses effectifs. A Altstätten, plusieurs routes sont bloquées du fait des inondations. Des caves doivent être vidées et des routes déblayées. Et de nouvelles précipitations sont attendues.

Caves inondées

En Appenzell Rhodes-Extérieures, les forces d'intervention n'ont pas non plus chômé. Des pluies continues ont provoqué des glissements de terrain et inondé des caves, écrit la police. La centrale d'urgence de Herisau a reçu une centaine d'appels des communes voisines. Plusieurs routes principales sont bloquées.

Aucun blessé n'est à déplorer en Suisse orientale. D'après la police st-galloise, il n'y a pas pour le moment de danger pour les hommes ou les animaux.

Des trombes d'eau sont aussi tombées sur le Tessin, notamment à Locarno, surtout jeudi. Le ciel s'est depuis montré plus clément. Ailleurs en Suisse, outre la pluie, la limite des chutes de neige s'est abaissée. Aux Grisons, il a neigé dans les environs de Prättigau et Davos samedi matin jusqu'à 1900 mètres. Dans les Alpes bernoises, la ligne de chemin de fer reliant Brienz au Brienzer Rothorn a été coupée à cause de fortes chutes de neige.

/ATS