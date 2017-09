Un proche conseiller de Trump nommé ambassadeur en Suisse

Edward McMullen a été nommé ambassadeur américain en Suisse et au Liechtenstein, a annoncé vendredi la Maison Blanche. Il doit encore être auditionné devant le Sénat avant d'entrer en fonctions et de venir présenter ses lettres de créance à Berne.

La date de son arrivée en Suisse n'est pas encore connue. L'information, relayée par le correspondant de la RTS à Washington, est confirmée dans un communiqué du service de presse de la Maison Blanche. M. McMullen remplacera Suzi LeVine, qui avait démissionné après la victoire de Donald Trump à la présidentielle du 8 novembre 2016.

Natif de New York, mais installé en Caroline du Sud depuis plus de 30 ans, il préside actuellement une société de conseil et de marketing dans les domaines de la politique publique et du monde des affaires. Il a dirigé la campagne de Donald Trump lors des primaires en Caroline du Sud, avant de devenir membre de l'équipe de transition du président élu.

Sa nomination intervient après une vacance de plus de sept mois, l'administration Trump ayant pris du retard dans le remplacement de ses diplomates. L'intérim a été assuré par la chargée d'affaires Tara Feret Erath. L'ambassadrice précédente, Suzi LeVine, avait mis un terme à son mandat le 20 janvier 2017, en même temps que celui de son chef, le président américain sortant Barack Obama.

