Donald Trump demande au Congrès près de 8 milliards pour Harvey

Donald Trump a demandé au Congrès de débloquer une première aide de 7,85 milliards de dollars pour la reconstruction après le passage de la tempête Harvey dans le sud des Etats-Unis. Le coût de cette catastrophe est estimé en dizaines de milliards de dollars.

Le directeur du budget de la Maison blanche, Mick Mulvaney, a adressé cette requête au président républicain de la Chambre des représentants, Paul Ryan, a précisé vendredi la Maison blanche. Il s'agit, explique Mike Mulvaney dans son courrier, 'd'un premier acompte sur la promesse du président d'aider les Etats affectés à se remettre de la tempête'.

'Les futures requêtes concerneront les besoins de reconstruction à plus long terme', ajoute le directeur du budget. Donald Trump devait se rendre samedi à Houston au Texas, ainsi qu'à Lake Charles en Louisiane pour rencontrer des rescapés.

Harvey a abordé le littoral du Texas il y a une semaine avant de stationner plusieurs jours au-dessus de la région de Houston. Elle a provoqué des inondations dévastatrices, fait une cinquantaine de morts et plus d'un million de déplacés. Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a déclaré que son Etat pourrait avoir besoin de plus de 125 milliards de dollars (120 milliards de francs).

Attention au plafond de la dette

Tom Bossert, conseiller de la Maison blanche pour la sécurité intérieure, avait indiqué jeudi que les demandes d'aide interviendraient par étapes au fur et à mesure que les besoins seraient mieux connus et évalués. Selon lui, le gouvernement souhaite que le Congrès vote les mesures d'aide séparément, sans les intégrer à d'autres mesures.

Mike Mulvaney a de son côté invité les parlementaires à agir rapidement afin d'éviter que les discussions sur le plafond de la dette ne viennent polluer le financement de la reconstruction. La capacité d'emprunt du gouvernement fédéral pour résorber son déficit est plafonnée. Seul le Congrès est habilité à relever cette limite, qui devrait être atteinte à la fin septembre selon les prévisions.

/ATS