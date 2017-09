Le ticket à trois suscite une large approbation

Le ticket à trois choisi par le groupe parlementaire PLR suscite une large approbation. D'autres partis représentés à Berne, les sections cantonales concernées ainsi que les Femmes PLR ont affiché leur satisfaction.

Le président de l'UDC Albert Rösti a pris sereinement acte de la décision du groupe. 'Visiblement, ils n'ont pas voulu prendre de risques', a déclaré à l'ats le conseiller national bernois. Le Parlement aura ainsi un vrai choix, ce qui est positif.

Albert Rösti s'interroge cependant quant à la pertinence d'un ticket à trois composé uniquement de candidats latins. Les auditions seront décisives, selon le président de l'UDC: c'est une situation spéciale, durant laquelle les candidats apparaissent sous un jour nouveau.

Les Verts se disent également satisfaits. Et ils ne changent pas d'avis: si les candidatures se valent, leur préférence ira à Isabelle Moret, seule représentante de la gent féminine. 'Nous nous réjouissons de sa présence sur le ticket', a déclaré la conseillère nationale Lisa Mazzone (GE).

Le groupe parlementaire PDC a quant à lui pris acte du ticket à trois, sans faire de commentaires. Nous ne nous prononcerons pas avant les auditions, car cela pourrait être mal interprété, ce qui ne serait pas poli pour les candidats, a fait savoir à l'ats la secrétaire générale Béatrice Wertli.

Le PS n'a pas souhaité réagir vendredi soir. Une réunion est prévue samedi sur ce sujet, a indiqué un porte-parole.

Sections cantonales contentes

Du côté des sections concernées, c'est également la satisfaction qui domine. Le président du PLR vaudois Frédéric Borloz y voit 'un signe d'ouverture'. 'Je n'étais pas inquiet du tout, malgré ce que l'on a pu dire et lire ça et là', a-t-il affirmé à l'ats, interrogé sur la présence ou non d'Isabelle Moret sur le ticket.

Le président du PLR Genève Alexandre de Senarclens est très heureux que Pierre Maudet figure sur le ticket. M. Maudet partait de très loin avec un déficit de notoriété, et a comblé ce déficit grâce à une 'campagne éclair' qu'il a admirablement menée, selon M. de Senarclens.

L'écho est similaire côté tessinois: 'Je m'en remets pleinement à la décision du groupe parlementaire libéral-radical qui avait de bonnes raisons pour choisir un ticket à deux ou à trois', déclare Bixio Caprara, président du PLR tessinois. 'J'ai pleinement confiance en Ignazio Cassis même si la bataille sera dure.'

Les Femmes PLR se réjouissent pour leur part du choix d'un ticket incluant la conseillère nationale Isabelle Moret. Leur présidente Doris Fiala a jugé sa prestation vendredi devant le groupe 'brillante'. Elle a encore souligné la légitimité des prétentions féminines au PLR, 28 ans après le retrait de la conseillère fédérale Elisabeth Kopp.

'Nous sommes contents que notre appel ait été entendu', a renchéri Maya Graf, conseillère nationale (Verts/BL) et coprésidente de la faîtière des organisations féminines Alliance F.

Seul note discordante, les Jeunes PDC ont proposé dans un communiqué leur propre candidat: le conseiller aux Etats Filippo Lombardi (PDC/TI). Ils y voient 'le candidat idéal', tessinois, expérimenté et à même de donner à la Suisse davantage de poids à l'international.

/ATS