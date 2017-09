Ignazio Cassis tendu mais satisfait de sa prestation

Le groupe parlementaire PLR a terminé vendredi les auditions de ses trois candidats pour la succession de Didier Burkhalter. Isabelle Moret, la dernière à passer, estime que sa présentation s'est très bien déroulée.

La conseillère nationale vaudoise est sortie de la salle avec un grand sourire. Elle n'a guère été nerveuse lors de l'entretien, a-t-elle répondu, un peu crispée, aux nombreux journalistes qui se pressaient autour d'elle. Et d'ajouter qu'elle était ravie de pouvoir présenter sa vision de la Suisse, pays moderne et innovant tout en cultivant ses valeurs.

Pierre Maudet, qui a été le deuxième candidat auditionné, a eu le sentiment que le courant a passé. Le conseiller d'Etat a affronté quelques questions difficiles, mais 'ça stimule'.

En quatre langues

Le Genevois a été interrogé en allemand, en français mais aussi en italien et en anglais. Il s'agissait de son premier contact avec certains élus fédéraux libéraux-radicaux. Selon lui, un bon politicien est celui qui écoute. Pierre Maudet s'est par ailleurs félicité de l'intérêt du groupe pour les questions économiques.

Ignazio Cassis a été le premier à passer sur le gril en vue de figurer sur le ticket pour la succession de Didier Burkhalter. Le conseiller national tessinois est apparu quelque peu tendu mais satisfait de sa prestation.

'C'était vif, il y avait beaucoup de questions', a réagi Ignazio Cassis à la sortie de son audition. Il a ajouté qu'il s'était senti comme lors d'un examen. Et 'on est émotionnellement plus tendu quand on est dans un lieu inconnu'.

Le groupe doit désormais décider s'il présente un ticket à deux ou à trois et désigner ses candidats.

