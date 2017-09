Le climatologue Thomas Stocker lauréat du prix Marcel Benoist

Le Prix scientifique Marcel Benoist 2017 a été décerné au climatologue Thomas Stocker. Professeur à l'Université de Berne, il a mis en évidence les changements climatiques et leurs conséquences à partir de modélisations et de forages de carottes glaciaires.

La cérémonie de remise du prix aura lieu le 1er novembre à Berne, a indiqué le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR). Le conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann a rencontré vendredi le chercheur pour le féliciter.

A la fin des années 1980, Thomas Stocker s'est consacré aux modélisations théoriques, avant de les associer à des connaissances issues de différentes archives climatologiques. Ces travaux lui ont permis de mettre au jour le lien étroit qui existait entre l'évolution de la circulation océanique et le climat.

Un concentré de 800'000 années

Son équipe et ses collègues réalisent notamment des forages de carottes glaciaires au Groenland et en Antarctique afin de calculer les concentrations de gaz à effet de serre au cours des 800'000 dernières années. Ces recherches ont permis de mieux comprendre la complexité du système climatique mondial.

Thomas Stocker, 58 ans, compte parmi les scientifiques les plus cités en Suisse dans le domaine de la climatologie. Il a participé à plus de 200 articles scientifiques et ses recherches ont été récompensées à plusieurs reprises, rappelle le DEFR.

Le chercheur compte parmi les personnalités en Suisse qui ont su sensibiliser tant le monde scientifique que les responsables politiques et le grand public aux problématiques liées aux changements climatiques. C'est également une professeur universitaire qui a transmis son savoir à un grand nombre d'étudiants et de chercheurs, dont beaucoup enseignent à leur tour.

A la tête du GIEC

Depuis 1993, il dirige le Département de physique climatique et environnementale de l'Institut de physique à l'Université de Berne. De 2008 à 2015, il a co-présidé le groupe de travail I du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) de l'ONU. Le rapport, adopté sous sa présidence par l'ensemble des pays en septembre 2013, a servi de base scientifique à l'accord sur le climat voté lors de la Conférence de Paris.

Créé en 1920, le Prix Marcel Benoist récompense chaque année des scientifiques établis en Suisse dont les travaux et leurs retombées revêtent une grande importance pour la vie humaine. Dix des lauréats du prix ont par la suite reçu le prix Nobel. Les deux Ecoles polytechniques fédérales et les dix universités de Suisse sont représentées au conseil de la Fondation Marcel Benoist.

Cette année, le prix est doté pour la première fois de 250'000 francs. Lors de la cérémonie de remise du prix, le 1er novembre prochain, le Conseil de fondation donnera des informations sur l’avenir du Prix scientifique suisse. Le prix était doté de 100'000 francs jusqu'en 2010. La somme a été divisée par deux depuis.

