Chutes de pluie abondantes sur le Tessin

La Suisse a définitivement pris congé de l'été jeudi. Des chutes de pluie ont arrosé tout le pays. Au Tessin, il est tombé plus de 200 litres par mètre carré en quelque 30 heures, un phénomène pas si exceptionnel pour le sud des Alpes.

Un front froid venu de l'ouest a abordé la Suisse jeudi avec de fortes précipitations: à Locarno (TI), les stations de mesures ont enregistré 212 litres par mètre carré, a indiqué vendredi Meteonews. La police cantonale n'a enregistré aucun dégât d'importance, a indiqué une porte-parole.

Outre le Tessin, l'est de la Suisse a aussi été passablement arrosé. Dans le Rheintal, il est tombé entre 70 et 90 litres par mètre carré. Des pluies et orages menacent encore tout le massif alpin. La limite des chutes de neige s'abaissera jusqu'à 2000 mètres.

En Suisse romande, les chutes de pluies ont été nettement moins abondantes.

