Les chiffres d'affaires du commerce de détail en baisse en juillet

Les ventes du commerce de détail en Suisse ont reculé en juillet, après un mois de juin en hausse. Elles ont baissé de 0,8% en termes nominaux sur un an.

Corrigés de l'effet des jours ouvrables et des jours fériés, les chiffres d'affaires du commerce de détail se sont repliés de 0,7% en termes réels en juillet par rapport à la même période de l'année passée, souligne vendredi l'Office fédéral de la statistique (OFS) dans un communiqué. L'évolution en termes réels tient compte du renchérissement.

Par rapport au mois de juin, les ventes du commerce de détail, en valeur nominale et corrigée des variations saisonnières, ont diminué de 1,1% en juillet. En termes réels, le recul se fixe à 1,3%.

Les chiffres d'affaires des denrées alimentaires, boissons et tabac ont stagné en termes nominaux sur un an. En termes réels, ils se sont repliés de 0,4%. Ceux du secteur non alimentaire ont diminué de 1,4% en termes nominaux et de 0,4% en termes réels.

