Liebherr Machines va créer une cinquantaine d'emplois

Liebherr Machines Bulle a conclu un partenariat avec le groupe allemand Deutz pour la production et la distribution de moteurs diesel. Ce contrat devrait conduire à la création de 40 à 50 emplois dans un premier temps.

La distribution en série des moteurs débutera en 2019, a indiqué l'entreprise gruyérienne dans un communiqué. Ce partenariat va conduire à une hausse du chiffre d'affaires et du personnel, surtout dans la production, a déclaré Claude Ambrosini, directeur de Liebherr Machines Bulle, cité dans La Liberté et dans La Gruyère.

L'entreprise a déjà mis au concours une cinquantaine de postes de mécaniciens et de polymécaniciens, a précisé à l'ats Ugo Pfenninger, du département marketing. Ce chiffre devrait augmenter avec le temps.

Dans un premier temps, ce sont des centaines de moteurs supplémentaires qui seront produits chaque année à Bulle. Et d’ici quatre à cinq ans, cela pourrait passer à des milliers. Liebherr a annoncé que ces moteurs diesel respecteront les standards d’émissions de gaz en vogue dans l’Union européenne, aux Etats-Unis et en Chine.

Collaboration déjà existante

'Deutz et Liebherr travaillent main dans la main depuis de nombreuses années. Les moteurs Deutz équipent divers engins de construction Liebherr: pelles mobiles ou sur chenilles, chargeurs télescopiques et pompes à béton', peut-on lire dans le communiqué.

Le groupe allemand Deutz emploie plus de 3600 personnes pour un chiffre d'affaires de 1,26 milliard d'euros (1,44 milliard de francs). Liebherr Machines Bulle développe et fabrique des moteurs diesel et à gaz, des systèmes d'injection, ainsi que des composants hydrauliques et des réducteurs de distribution de pompe.

Elle emploie à ce jour plus de 1250 personnes, dont plus de 150 temporaires. Son chiffre d'affaires a atteint 306 millions de francs en 2016, en hausse de 33% par rapport à l'année précédente.

Entreprise familiale

Le groupe Liebherr, qui est une entreprise familiale à 100%, a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires global de 9 milliards d'euros (10,3 milliards de francs), en baisse de 2,5% par rapport à 2015, une année record. Un recul a été enregistré tant dans le secteur des engins de construction et miniers que dans les autres secteurs de produits.

Avec plus de 130 sociétés, le groupe employait à fin 2016 un effectif de 42'308 personnes. Le nombre de collaborateurs est en hausse de 763 collaborateurs.

/ATS