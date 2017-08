Bénéfice de près de 400 millions de francs au premier semestre

La Poste a réalisé un bénéfice de 394 millions de francs au premier semestre, en hausse de 81 millions par rapport à la même période de l'année précédente. Le chiffre d'affaires s'élève à 4,09 milliards de francs.

Le résultat d’exploitation (EBIT) a atteint pour sa part 547 millions de francs, en hausse de 164 millions, a communiqué jeudi le géant jaune. Cette progression s'explique pour l'essentiel (155 millions de francs) par l'amélioration du résultat sur le marché des services financiers.

'Nous tenons le cap', se félicite Alex Glanzmann, responsable Finances à la Poste. Mais le marché reste difficile et la transformation numérique met toutes les unités du groupe sous pression.

La division des lettres a permis de dégager un résultat d'exploitation de 186 millions de francs, en hausse de 3 millions par rapport à l'exercice précédent. Mais le volume des lettres adressées a à nouveau reculé (- 2,8%).

Le réseau postal et vente a subi une perte de 88 millions de francs, mais celle-ci est en recul de 11 millions. Cette amélioration est notamment due à la transformation du réseau postal, qui a permis de contenir les pertes résultant des opérations de guichet, souligne La Poste. Rien que les versements et les paiements aux guichets durant les six premiers mois ont reculé de 5,8%.

/ATS