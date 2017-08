Plus de 2 millions de musulmans entament le pèlerinage à La Mecque

Plus de deux millions de musulmans venus des quatre coins du monde ont entamé mercredi le grand pèlerinage à La Mecque: un parcours en plusieurs étapes qui se déroule au coeur de la première ville sainte de l'islam et dans ses environs.

Les autorités saoudiennes ont mobilisé d'importants moyens, dont 100'000 membres des forces de sécurité. Elles se sont dites prêtes à parer à toute éventualité alors qu'il y a deux ans, une gigantesque bousculade avait fait près de 2300 morts. A l'aube, l'effervescence est déjà palpable sur l'esplanade de la Grande mosquée. Chacun se prépare à rallier Mina, à cinq kilomètres à l'est de La Mecque.

Valises prêtes et scellées, des pèlerins attendent leur bus sur un trottoir. D'autres accomplissent le tawâf, les sept tours rituels autour de la Kaaba.

La Kaaba est cette construction cubique enveloppée d'une lourde étoffe de soie noire brodée au fil d'or de versets coraniques. C'est dans sa direction que les musulmans du monde entier se tournent pour prier et autour de laquelle les pèlerins effectuent le tawâf.

Améliorations

Sur l'esplanade de la Grande mosquée, appelée en arabe Masjid al-Haram (la mosquée sacrée), des brumisateurs rendent la chaleur plus supportable. Plusieurs fois dans la journée, des équipes bien rodées d'employés, majoritairement asiatiques, nettoient l'esplanade, à coups de jets d'eau.

Cette année, le pèlerinage est marqué par le retour des fidèles iraniens, absents l'an dernier. La bousculade meurtrière de 2015 avait fait 464 victimes iraniennes et, quelques mois plus tard, Ryad et Téhéran avaient rompu leurs relations après l'exécution d'un dignitaire chiite en Arabie et l'attaque de missions diplomatiques saoudiennes en Iran.

'Assurer la sécurité des pèlerins est notre priorité', a insisté mardi le général Mansour Al-Turki, porte-parole du ministère de l'Intérieur.

Crise dans le Golfe

Le hajj intervient aussi dans un contexte de crise diplomatique entre l'Arabie saoudite et ses alliés d'un côté, et le Qatar de l'autre. Les premiers reprochent au petit émirat gazier son soutien à des groupes extrémistes et son rapprochement avec l'Iran, grand rival régional de Ryad.

Le boycott imposé au Qatar depuis le 5 juin, qui comprend notamment la fermeture des liaisons maritimes et aériennes, a empêché de nombreux Qataris de venir au hajj cette année. Ryad a finalement assoupli les conditions d'entrée par la voie terrestre à deux semaines du pèlerinage.

Le moment fort du hajj aura lieu jeudi avec l'ascension du mont Arafat pour une journée de prières et d'invocations.

/ATS