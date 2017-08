Plus de 20'000 données d'accès à des services en ligne volées

Environ 21'000 combinaisons de noms et de mots de passe, donnant accès à des services en ligne, auraient été dérobées. Elles pourraient être utilisées à des fins illégales, comme du chantage ou de l'escroquerie.

Une source confidentielle a transmis ces données à la Centrale d'enregistrement et d'analyse pour la sûreté de l'information (MELANI), indique cette dernière mardi dans un communiqué. Et d'ajouter qu'elle ne possède aucune information sur leur provenance.

Pour permettre à chacun de vérifier s'il est concerné, MELANI a publié un outil en ligne et recommande aux privés comme aux entreprises de l'utiliser. Elle liste également les comportements à adopter en cas de données piratées: changer les mots de passe et en créer un nouveau pour chaque service, activer l'authentification à deux facteurs si disponible, informer ses contacts et vérifier ses relevés de compte dans les semaines à venir.

