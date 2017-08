Résultats semestriels solides pour l'aéroport de Zurich

L'Aéroport de Zurich a dégagé un bénéfice net de 143,2 millions de francs sur les six premiers mois de 2017, contre 103,8 millions à la même période il y a une année. La croissance est avant tout liée à la vente d'une participation dans l'aéroport de Bangalore.

Corrigé de cet effet, le bénéfice net semestriel a augmenté de 8 millions de francs sur un an, précise mardi l'Aéroport de Zurich dans un communiqué. Le chiffre d'affaires a lui enregistré un gain de 1,7% sur un an, à 488,8 millions. Au niveau opérationnel, le résultat avant intérêts, impôts et amortissements (EBITDA) a pour sa part augmenté de 2,1%, à 271,6 millions.

En raison de taxes aéroportuaires plus faibles en vigueur depuis septembre 2016 et de la part importante des passagers en correspondance, les recettes des activités aériennes ont crû de seulement 0,2 million de francs, à 292,4 millions, malgré une forte augmentation des passagers. Le nombre de passagers a enregistré une hausse de 8,6% à 13,7 millions.

L'Aéroport de Zurich escompte pour l'ensemble de l'année une hausse de 6% environ du nombre de passagers, soutenue par l'augmentation des nouveaux avions affrétés par la compagnie Swiss. Hors élément exceptionnel, tant le bénéfice net que l'EBITDA devraient être stables par rapport à l'année précédente.

/ATS