Le Conseil fédéral temporise sur la politique européenne

Les relations entre la Suisse et l'UE ne vont pas s'éclaircir tout de suite. Le Conseil fédéral s'est borné mercredi à ajuster ses priorités et son agenda. Il a reporté à l'automne l'appréciation générale de l'évolution de l'ensemble des dossiers.

Le Conseil fédéral a confirmé dans sa discussion qu’il souhaitait renforcer la voie bilatérale avec Bruxelles. En ce qui concerne les accords d’accès au marché, le maintien et le développement de cette voie passe par une clarification des règles institutionnelles de fonctionnement, estime-t-il

Le gouvernement n'a toutefois pris aucune décision sur le projet d'accord cadre institutionnel que Bruxelles réclame afin de s'assurer que la Suisse reprenne plus systématiquement le droit européen. A l'interne, l'idée que la Cour européenne de justice règle les différends suscite une forte fronde de l'UDC 'contre le juges étrangers' et des grincements de dents dans le reste du clan bourgeois.

Le Conseil fédéral a fait le point sur les négociations en cours à ce sujet. Il a constaté qu’il reste plusieurs domaines importants à négocier, notamment en ce qui concerne l’étendue exacte du droit soumis à la procédure de règlement des différends, la question des aides d’Etat et certains aspects relatifs à la libre circulation des personnes.

Ces prochains mois

Le 'oui' du peuple à l'initiative de l'UDC contre l'immigration de masse en février 2014 avait stoppé les discussions avec Bruxelles. La solution trouvée par le Parlement en décembre 2016 pour appliquer le texte sans enfreindre la libre circulation a débloqué les choses. Le Conseil fédéral espère des résultats et des ententes 'durant ces prochains mois'.

Berne et Bruxelles discutent également d'une nouvelle contribution de la Suisse afin de réduire les inégalités économiques et sociales dans les pays membres de l'UE - le fameux 'milliard de cohésion'. Le Conseil fédéral souhaite le faire de manière plus ciblée que la première fois en soutenant en priorité les domaines de la formation professionnelle et de la migration.

Il veut toutefois attendre une appréciation générale de l’évolution de l’ensemble des dossiers au début de l’automne avant de trancher sur l'opportunité d'une nouvelle contribution. Une rencontre de haut niveau entre la Suisse et l'UE est envisagée, puis quelques semaines plus tard, une nouvelle séance du Conseil fédéral sur la politique européenne.

/ATS