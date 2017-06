Le Conseil fédéral prévoit des économies pour atteindre l'équilibre

Les comptes fédéraux ne devraient pas plonger dans le rouge l'an prochain. En réduisant la croissance des dépenses dans plusieurs domaines, le Conseil fédéral a adopté mercredi un budget 2018 équilibré.

La Confédération devrait réaliser l'an prochain 71,9 milliards de recettes et autant de dépenses. Pour parvenir à ce résultat, le gouvernement a serré les cordons de la bourse de plusieurs domaines.

Les dépenses de l'agriculture et de l'alimentation devraient être limitées à 3,6 milliards de francs, soit 3% de moins que cette année. La différence s'explique par une correction du renchérissement demandée par le Parlement. Plus question d'allouer un supplément pour une inflation inexistante.

Après une croissance soutenue ces dernières années, l'enveloppe de la formation et la recherche restera quasiment stable à 7,7 milliards (+0,2%). Il s'agit de ménager une marge de manœuvre pour les tâches auxquelles le Parlement accorde une priorité plus élevée actuellement: prévoyance vieillesse, armée, et routes nationales.

La prévoyance sociale se taille la part du lion avec 23,9 milliards de dépenses en hausse de 2,7%. Suivent loin derrière le trafic avec 10,1 milliards (+9,8%), les finances et impôts avec 9,5 milliards (-0,8%), puis la défense nationale qui pourra débourser 4,9 milliards (+2,8%).

Les dépenses prévues pour les relations avec l'étranger se montent à 3,9 milliards de francs. Abstraction faite de la conversion d'un prêt à SIFEM en capital propre (+ 374 millions), le domaine voit son enveloppe fondre de près de 2 %.

