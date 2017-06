« Nicolas de Flüe - en voyage » dans tous les cantons

Le pavillon mobile 'Nicolas de Flüe - en voyage' va faire halte dans tous les cantons dans le cadre des commémorations du 600e anniversaire de l'ermite obwaldien. La tournée débute mercredi à Flüeli-Ranft (OW) et s'achèvera le 25 septembre à Sachseln (OW).

La tournée invite au recueillement, à se recentrer sur l'essentiel et à réfléchir sur soi-même, indique l'association 600 ans de Nicolas de Flüe. Elle permet d'en apprendre davantage sur les valeurs et les actions de grande portée de l'ermite, messager de paix et conseiller.

Le pavillon commence son périple à travers la Suisse à Flüeli-Ranft, lieu de naissance de Nicolas de Flüe. Les étapes en Suisse romande sont Vicques (JU) le 14 août, Fribourg le 26 août, Neuchâtel les 29 et 30 août, Carouge (GE) les 2 et 3 septembre, Lausanne les 5 et 6 septembre et Sion le 9 septembre.

Nicolas de Flüe est né en 1417 dans une famille paysanne d'Obwald. Il a assumé d'importantes fonctions en politique et comme juge. A 50 ans, il a quitté sa famille et a vécu en ermite. Il est reconnu pour son rôle de conseiller. En 1481, il est intervenu au cours de la Diète de Stans et a contribué à l'unification de la Suisse dans le conflit entre les cantons-villes de Zurich et Berne et les petits cantons ruraux. Il est mort en 1487.

/ATS