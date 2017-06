Le Conseil d'Etat vaudois et les députés ont prêté serment

Les nouvelles autorités vaudoises élues pour la législature 2017-2022 ont été assermentées mardi à Lausanne. Une cérémonie qui s'est déroulée dans une atmosphère fort solennelle.

Premiers moments de cette journée officielle: une séance photo sur les escaliers de l'esplanade du Château. Les photographes professionnels immortalisent ce grand moment. Les élus font de même à coups de photo de groupe, selfie et vidéo. Sourires et accolades sont accompagnés des traditionnels 23 coups de canon.

Sous les yeux des députés, des sept conseillers d'Etat vêtus de noir ou de bleu foncé, de plusieurs journalistes et de quelques curieux, le cérémonial se met en place. Fanfare, milices vaudoises à cheval, huissiers habillés de vert et blanc et bien d'autres se réunissent sur l'esplanade. Puis vient l'heure du cortège qui prend lentement la direction de la Cathédrale.

Hommage à Anne-Catherine Lyon

C'est à l'intérieur de cet édifice que la plupart des parlementaires et le gouvernement ont prêté serment. Nouvelle présidente du Conseil d'Etat, la socialiste Nuria Gorrite a tenu à y souligner 'l'esprit constructif' de l'équipe gouvernementale.

Et dès ses premiers mots à rendre hommage à la sortante Anne-Catherine Lyon, présente quelques rangs derrière ses anciens collègues. Nuria Gorrite a notamment mis en avant son 'engagement exceptionnel pendant quinze ans' au sein du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture.

/ATS