Nouvelles traces de dinosaures carnivores dans le Jura

Il y a environ 152 millions d'années, des dinosaures carnivores peuplaient le Jura. C'est la conclusion des paléontologues qui ont analysé un nouveau type d'empreintes laissées sur le plateau de Courtedoux (JU). Elles ont été baptisées Jurabrontes curtedulensis.

Ces vestiges peuvent mesurer 77 centimètres de long et comptent parmi les plus grandes empreintes de dinosaures tridactyles (à trois doigts) au monde, indique mardi le canton du Jura dans un communiqué. Les propriétaires de ces griffes monumentales devaient atteindre 10 à 12 mètres et peuvent se rapprocher du fameux Tyrannosaurus rex, bien plus tardif.

Leur rareté souligne que ces prédateurs étaient au sommet de la chaîne alimentaire, note le communiqué. Ces dinosaures bipèdes se sont installés dans le Jura grâce à un climat qui ressemblait à celui des Bahamas d'aujourd'hui.

Validé par des experts

Les meilleures empreintes ont pu être prélevées ou moulées lors des fouilles sur le tracé de l'autoroute Transjurane. Le nouveau type de traces a été validé par une équipe de paléontologues spécialisés pour la construction de l'A16 en collaboration avec l'Université de Barcelone, le Musée d'histoire naturelle de Bâle et l'Université de Denver. Les résultats sont parus dans la revue Historical Biology.

