Quatre candidats pour la présidence de l'Assemblée nationale en France

Les députés La République en marche (REM) ont choisi mardi l'ex-écologiste François de Rugy comme leur candidat pour la présidence de l'Assemblée nationale. Ce poste ne peut lui échapper compte tenu du rapport de forces.

Cet homme de 44 ans avait appelé à voter pour Emmanuel Macron dès février 2017 et a été réélu député sous le drapeau REM après avoir été candidat à la primaire 'ouverte' de la gauche pour la présidentielle. Il met en avant son expérience d'ancien coprésident des élus écologistes et vice-président de l'Assemblée. Il promet une Assemblée 'plus démocratique, plus efficace et plus moderne'.

Il a obtenu 153 voix sur 298 suffrages exprimés, a-t-on appris de source parlementaire. Les anciennes socialistes Brigitte Bourguignon et Sophie Errante, réélues sous l'étiquette REM, ont obtenu respectivement 54 et 59 voix. Philippe Folliot, vice-président de l'UDI élu sous l'étiquette du mouvement du chef de l'Etat, en a obtenu 32.

L'élection du président de l'Assemblée aura lieu ce mardi après-midi. François de Rugy devrait être élu dès le premier tour, les députés REM disposant de la majorité absolue.

C'est à 15 heures que la XVe législature de la Ve République sera déclarée ouverte et que la nouvelle Assemblée se réunira sous la présidence de son doyen, Bernard Brochand (Les Républicains, LR), 79 ans. Il sera assisté des six plus jeunes députés, dont Ludovic Pajot (Front National, FN), 23 ans, est le benjamin. Pour cette séance inaugurale, les députés seront installés par ordre alphabétique.

