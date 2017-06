Des Suisses ont traversé les USA à vélo pour promouvoir la santé

L'équipe de cyclistes Teampulse, composée d'étudiants et collaborateurs de la Haute école de santé Vaud (HESAV), est arrivée dimanche à Annapolis, point final de la Race across America. Cette course d'endurance à vélo de 4800km traverse les Etats-Unis d'ouest en est.

C’est la première fois qu’une équipe d’une haute école suisse participait à cette épreuve considérée comme la plus extrême et exigeante au monde. 'Hormis des conditions météorologiques parfois difficiles, tout s'est bien passé', a déclaré à l'ats Julien Rey, chargé de communication du projet.

Teampulse était composé de quatre paires de deux cyclistes. Chaque binôme se relayait pendant une période de six heures, puis passait le témoin à deux autres sportifs afin que l'équipe soit sur la route 24h sur 24.

Des températures variant de -5 à 48 degrés

Les étudiants et collaborateurs de la Haute école de santé Vaud ont traversé 12 états américains pour un total de 4800km de distance et 33'000m de dénivelé avec des température pouvant varier de -5 à 48 degrés. Onze accompagnants assuraient les rôles de médecins, physiothérapeutes, chauffeurs ou encore cuisiniers.

Le projet avait des objectifs multiples: promouvoir la santé, faire rayonner Lausanne et le canton à l'étranger, mais aussi mener des recherches scientifiques en lien avec des sports d'endurance extrêmes qui comptent toujours plus d'adeptes.

L'HESAV a ainsi collaboré étroitement avec la Haute école d'ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud (HEIG-VD) pour la récolte de données des sportifs durant l'effort. Avant son retour en Suisse, l'équipe se rend lundi à Cambridge pour une conférence sur la santé et le sport organisée par swissnex Boston.

