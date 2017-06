Ticketcorner et Starticket tiennent à leur projet de fusion

Les deux spécialistes de la billetterie en ligne Ticketcorner et Starticket maintiennent leur projet de fusion. Ils n'acceptent pas le refus de la Commission de la concurrence (COMCO) et font recours contre sa décision.

'Nous avons décidé de déposer un recours devant le Tribunal fédéral administratif', indique Andreas Angehrn, patron de Ticketcorner, dans une interview à l'hebdomadaire dominical 'NZZ am Sonntag'. Selon la COMCO, qui a publié sa décision il y a environ un mois, la nouvelle entité aurait renforcé la position dominante des deux principaux acteurs suisses de la billetterie en ligne.

'Nous ne sommes pas d'accord avec le jugement de la COMCO', explique M. Angehrn. Lors de son enquête, le gendarme anticartels a réduit le marché de manière extrême et s'est limité à certains segments, ce qui a contribué à l'image de position dominante, selon lui.

L'interdiction de la fusion affaiblit le développement de l'entreprise ainsi que sa position face aux concurrents étrangers qui 'agissent dans d'autres dimensions', affirme M. Angehrn. Le directeur de Ticketcorner craint notamment l'arrivée sur le marché suisse du géant américain Ticketmaster attendue pour le second semestre de cette année.

Concentration à 100%

Ticketmaster est une filiale de Live Nation, numéro un mondial de l'organisation de concerts. La concentration, annoncée en octobre dernier, prévoyait que Starticket devienne une filiale à 100% de Ticketcorner.

Ticketcorner appartient à la holding Ticketcorner, détenue à parts égales par le groupe de presse alémanique Ringier et la société allemande CTS Eventim, par ailleurs numéro un européen de la billetterie en ligne. De son côté, Starticket est la propriété du groupe de presse zurichois Tamedia.

Ticketcorner et Starticket offrent aux organisateurs de concerts et de spectacles des services de distributions pour leurs billets d'entrée. Ces services comprennent la distribution physique et en ligne de billets (distribution par un tiers), de même que la médiatisation des spectacles (publicité dans les médias et sur les réseaux sociaux).

De plus, Ticketcorner et Starticket mettent à disposition des organisateurs des solutions logicielles leur permettant de distribuer leurs billets eux-mêmes (auto-distribution).

