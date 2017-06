Les spécialités de viande pour le grill ont la cote

L'été à peine entamé - mais déjà bien installé - fait les beaux jours des amateurs de grillades. Saucisses, cervelats, côtelettes et autres spécialités pour le grill viennent aussi alimenter la flamme des bonnes affaires pour le commerce de détail.

En moyenne, les Suisses sortent le grill durant 21 jours tout au long de l'été, selon une enquête réalisée par Coop. Les jeunes sont encore plus assidus, la catégorie des personnes âgées entre 16 et 45 ans n'hésitant pas à allumer le feu durant près de 24 jours. Quant aux plus de 45 ans, ils se montrent plus modérés, leur saison des grillades ne durant que 17 jours.

Selon l'enquête du numéro deux du commerce de détail en Suisse, 62% des sondés utilisent leur grill au moins une fois par semaine durant l'été, soit tous les quatre jours. Une enquête similaire, réalisée elle pour le compte du spécialiste bâlois de transformation de viande Bell, propriété de Coop, a présenté des résultats identiques.

Les deux sondages ont aussi confirmé l'intérêt accru des femmes pour les grillades, souvent décrites et présentées comme une activité masculine. Au regard de la dernière enquête réalisée en 2013, les Suisses ont utilisé plus souvent leur grill, précise à l'ats une porte-parole de Coop. Tendanciellement, les jeunes grillent plus souvent que leurs aînés, fait-elle remarquer.

Saucisses toujours appréciées

Une impression de l'attrait accru des grillades que confirme Migros. 'La demande pour les préparations de viande et de poisson pour le grill a augmenté. L'engouement des jeunes est également observable sur les réseaux sociaux', note la porte-parole du premier détaillant helvétique.

Côté préparations carnées, les saucisses restent la spécialité pour les grillades, dont les cervelats, relèvent Bell et les deux géants oranges, tout comme leur concurrents allemands Aldi et Lidl. Selon l'interprofession suisse de la filière viande, Proviande, leur consommation augmente fortement durant la période estivale.

Les côtelettes, côtines ainsi que les brochettes sont également très appréciées des consommateurs. Côté tendances, la viande rassise sur l'os, en particulier celle de boeuf, a la cote, tout comme les préparations issues de l'élevage biologique.

En Suisse, la consommation moyenne de viande par habitant atteint 51 kilogrammes (kg) par an, dont 10 kg prennent directement place sur les grills. Alors que le chiffre d'affaires global se hisse à pas moins de 5 milliards de francs, il n'est pas surprenant que la branche fasse feu de tout bois en termes de publicité.

Nouvelle tendance: la viande effilochée

Cette année, Bell met tout particulièrement l'accent sur le steak haché, décliné en de multiples variétés, la poitrine de boeuf ainsi que la viande effilochée. Venue des Etats-Unis, cette méthode consiste dans un premier temps à cuire durant plusieurs heures un morceau de rôti à basse température jusqu'à ce que la viande soit fibreuse, tout en restant tendre et fondante.

Les consommateurs plus soucieux de leur santé ne sont pas non plus oubliés, les détaillants leur fournissant force épis de mais, tomates, aubergines, courgettes et autres champignons, le tout embroché et parfois accompagné de fromage. Les hamburgers à base de tofu, d'Edamame ou de quinoa gagnent toujours plus de nouveaux clients.

Les distributeurs signalent également réaliser de bonnes affaires avec les grills et leurs accessoires, ainsi que les divers ingrédients, garnitures, épices et sauces destinés aux grillades. Migros fait ainsi part de ventes en hausse pour les salades fraîches, tomates, concombres, mais aussi la feta et la mozzarella.

La saison des grillades vient aussi doper les ventes de chips, d'articles pour l'apéritif, de ketchup et de moutard. Et la canicule des derniers jours n'est pas restée sans impact sur l'assortiment de boissons.

Excellent début de saison

Concernant les ventes de grills, Migros se montre également satisfaite. 'A la faveur de la douceur du printemps, le début de saison s'est révélé exceptionnel', a dit la porte-parole du premier détaillant helvétique. 'Nous sommes très satisfaits de l'évolution actuelle du chiffre d'affaires'.

